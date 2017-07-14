Женщина на инвалидной коляске задавила пожилую японку

В японском городе Такамацу, префектура Кагава, погибла 76-летняя женщина, на которую упала инвалидная коляска с человеком. Об этом сообщает издание Japan Today.

Инцидент произошел в мебельном магазине. 81-летний мужчина с инвалидной коляской, в которой находилась его жена, поднимался по эскалатору. Доехав до третьего этажа, он потерял равновесие и покатился по лестнице вниз, увлекая за собой коляску с супругой.

Они упали на пожилую женщину, которая стояла за ними. Спустя восемь часов она скончалась в больнице от полученных травм. Упавший мужчина почти не пострадал, а его супруга получила перелом.

В магазине имелись знаки, запрещающие подниматься по эскалатору с детскими или инвалидными колясками. Мужчина утверждает, что поступил так, не подумав. Он может быть привлечен к ответственности за убийство по неосторожности.

В июне сообщалось, что в Москве с эскалатора в метро упали семеро китайцев, пытавшихся сделать селфи.