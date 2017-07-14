Британцы почистят туалеты из-за невнимательности при подключении к Wi-Fi

Интернет-провайдер Purple, предоставляющий доступ к Wi-Fi в общественных местах, решил проучить людей, невнимательно читающих пользовательское соглашение, и включил в него пункт о необходимости пройти обязательные работы. На креатив компании обратило внимание издание Mashable.

Машинально поставившие галочку под правилами использования сети люди не знали, что соглашаются на работы длительностью до тысячи часов. Теперь от них могут потребовать убрать экскременты животных в местном парке, обнимать собак и кошек, вручную чистить засоры в водосточной трубе или биотуалеты во время фестивалей.

Всего с правилами, не глядя, согласились 22 тысячи человек, и лишь один обратил внимание на странный пункт в соглашении.

С помощью акции провайдер хотел продемонстрировать пользователям, насколько важно вчитываться в соглашения, под которыми они подписываются.

Кроме того, таким образом компания решила поддержать закон о защите персональных данных, который вступит в силу с 25 мая 2018 года. Он позволит пользователям в любой момент отозвать согласие на использование своих данных в маркетинговых целях, а компании будут нести ответственность за использование информации об абонентах своими подрядчиками.

