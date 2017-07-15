Российских хакеров обвинили в атаке на ирландские энергосети

Специалисты в области компьютерной безопасности подозревают хакеров из России в атаке на энергосети Ирландии и Великобритании. Об этом пишет в субботу, 15 июля, британская газета The Times.

Издание сообщает, что хакеры якобы были связаны с Главным управлением Генштаба Вооруженных сил (более известно как Главное разведывательное управление, ГРУ) и работали на правительство России. Они рассылали письма с вредоносными программами сотрудникам и ведущим инженерам ирландской государственной энергокомпании Electricity Supply Board в июне, однако нарушений в работе электросетей не последовало.

Так, в письмах, в частности, содержались жалобы на недостатки в работе или заявления о трудоустройстве с файлом-резюме. Последнее, по мнению источников The Times, является свидетельством знакомства злоумышленников с технологическими системами, используемыми Electricity Supply Board.

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Национальный центр кибербезопасности Ирландии сообщил, что расследует инцидент.

Газета также пишет о попытках хакеров проникнуть в компьютерную сеть энергосистемы Великобритании, в том числе через Северную Ирландию. При этом подробности не приводятся.

The Times отмечает, что Ирландия служит важной базой для таких технологических компаний как Facebook и Apple. Издание также напомнило о взломанных компьютерных сетях нескольких американских электростанций. Тогда отмечалось, что главным подозреваемым является Россия, однако эксперты по кибербезопасности заявили, что данных для такого утверждения найдено не было.