Bloomberg рассказал о взломавших электростанции в США российских хакерах

Предположительно связанные с иностранным правительством хакеры взломали компьютерные сети нескольких американских электростанций, сообщает в четверг, 6 июля, агентство Bloomberg.

Кибератаке подверглись как минимум десять АЭС, включая атомную электростанцию Волф Крик в Канзасе. Один из ее сотрудников рассказал, что хакерам удалось проникнуть в корпоративную сеть управляющей компании.

Отмечается, что главным подозреваемым является Россия. Опрошенные агентством эксперты по кибербезопасности говорят, что пока нет никакой информации, на основании которой можно было бы сделать вывод, что за произошедшим стоит какое-либо иностранное государство.

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Представители силовых структур США не стали комментировать информацию Bloomberg.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США с помощью хакеров. Американские журналисты и чиновники утверждали, что они якобы похитили корреспонденцию демократов, позже выложенную в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Москва отрицает подобные обвинения. Президент Владимир Путин не исключил, что таинственные хакеры вполне могли базироваться в США.

