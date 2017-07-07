Американская разведка обнаружила в США 150 российских шпионов

Американская разведка считает, что после президентских выборов в 2016 году в США увеличилось количество российских шпионов. Материал с таким утверждением опубликован на сайте телеканала CNN в четверг, 6 июля.

Источникам телеканала известно о 150 шпионах из России, действующих на территории США. Они отмечают, что российская разведка нарастила свои силы после высылки из США 35 дипломатов в декабре 2016 года.

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Отмечается также, что, несмотря на недовольство американских спецслужб выдачей американских виз подозреваемым в шпионаже гражданам России, процесс получения въездного документа россиянами не изменился.

Бывший руководитель спецоперациями ЦРУ Стив Холл заявил телеканалу, что целью российских шпионов является сбор информации о «непредсказуемом для Москвы» президенте США Дональде Трампе.

В конце прошлого года Вашингтон решил в течение 72 часов выслать 35 российских дипломатов, а также закрыть доступ к жилым посольским комплексам в штате Мэриленд и в городе Нью-Йорк.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США с помощью хакеров. Американские журналисты и чиновники утверждали, что они якобы похитили корреспонденцию демократов, позже выложенную в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Москва отрицает подобные обвинения. Президент Владимир Путин не исключил, что таинственные хакеры вполне могли базироваться в США.