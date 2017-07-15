Наука и техника
 

Реализацию российской лунной программы сдвинули ради «ЭкзоМарса»

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Реализация российской программы исследования Луны орбитальными и посадочными станциями сдвинулась по срокам на год. Об этом рассказал ТАСС директор Института космических исследований РАН, вице-президент РАН Лев Зеленый.

По его словам, согласно плану, «посадочная станция "Луна-25" отправится в 2019 году». «На 2020 год решено в лунной программе взять паузу, потому что в этом году должен стартовать второй этап проекта "ЭкзоМарс". Два межпланетных запуска в год, боюсь, наша промышленность пока не осуществит», — пояснил Зеленый.

Вице-президент РАН отметил, что следующие этапы — отправка к спутнику Земли орбитального аппарата «Луна-26» и посадочного «Луна-27» — запланированы на 2021-й и 2022 год. «Мы боремся, чтобы эти сроки не ушли дальше», — добавил он.

«ЭкзоМарс» — совместный российско-европейский проект по исследованию Марса. Первый зонд в его рамках был запущен с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя «Протон-М» 14 марта 2016 года. Спускаемый аппарат «Скиапарелли» должен был сесть на марсианское плато Меридиана 19 октября того же года. Однако произошла ошибка бортового компьютера, что вызвало преждевременное прекращение выполнения программ спуска, из-за чего модуль разрушился.

В 2020-м году планируется реализация второго этапа. Российское НПО имени С.А. Лавочкина должно создать посадочный модуль, а Европейское космическое агентство — марсоход, отмечает ТАСС.

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