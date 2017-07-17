Депутат от «Блока Петра Порошенко» напал на школьника из-за публикаций в соцсети

Депутат одного из районных советов Киевской области от «Блока Петра Порошенко» Александр Паламарчук напал на 16-летнего школьника из-за публикаций подростка в социальной сети. Об этом сообщает «Украинская правда».

Как отмечает издание, 16-летний ученик школы Сергей Чагаров, который критиковал деятельность Паламарчука, присутствовал на заседании совета. Депутат подошел к школьнику, взял его за ухо и поднял с места, после чего начал угрожать, что если тот продолжит размещать посты с критикой, то «будет бит». Другие члены совета поддержали коллегу предложениями «отбить голову» Чагарову.

Затем к подростку подошел брат депутата, член исполнительного комитета райсовета Игорь Паламарчук и ударил его ладонью по лицу. Сам Чагаров рассказал, что критиковал депутата за то, что последний «с подругой, у которой паспорт гражданки РФ, ездит за границу, в то время как на востоке Украины гибнут воины за то, чтобы мы жили в мире».

Киев начал весной 2014-го военную операцию в Донбассе после выступлений в Донецкой и Луганской областях, вызванных сменой власти в стране.

