Эстонский евродепутат призвала ЕС упростить выдачу виз крымчанам

Депутат Европарламента из Эстонии Яна Тоом направила запрос верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини с призывом не лишать крымчан возможности поездок в Европу. Об этом в понедельник, 17 июля, сообщает агентство «Крыминформ».

«Вы можете признавать Крым [частью России] или не признавать, но нельзя наказывать обычных людей, о которых даже не известно, как они голосовали на референдуме [о самоопределении Крыма]. Это как раз тот случай, когда санкции бьют по людям, а не по строю», — рассказала Тоом.

Она добавила, что у многих жителей полуострова нет действующих украинских паспортов, что делает невозможным обращение в посольства стран ЕС через Киев. По ее словам, отсутствует также адекватное транспортное сообщение с украинской столицей.

В этой связи Тоом попросила Могерини разъяснить, могут ли крымчане получать визы через посольства в Москве. Она считает, что нужно также уточнить, планирует ли Евросоюз в целом пересмотреть политику выдачи шенгенских виз для жителей полуострова.

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9 июня глава представительства Евросоюза на Украине Хуг Мингарелли заявил, что ЕС не поддерживает инициативу президента страны Петра Порошенко о выдаче жителям Крыма паспортов старого образца. Он подчеркнул, что все украинские граждане, имеющие биометрический паспорт, где бы они ни жили, могут путешествовать без визы.

После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году российские паспорта получили 98 процентов жителей республики (около двух миллионов человек). При этом крымчанам, которые на момент объединения региона с РФ являлись гражданами Украины, разрешили не уведомлять власти о наличии украинского паспорта. Киев не признает результаты плебисцита, Москва настаивает на полном соответствии процедуры нормам международного права.