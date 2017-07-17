Депутат Рабинович рассказал о репетиции «правосеками» нового Майдана в Киеве

Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович заявил, что в Киеве при участии боевиков запрещенной в России организации «Правый сектор» состоялась репетиция нового госпереворота. Об этом он сказал в эфире телеканала «112 Украина», передает киевское издание «Вести».

«В день голосования по Добкину (о снятии неприкосновенности с депутата Михаила Добкина — прим. «Ленты.ру») очень организованные молодые люди с разных направлений пришли к Верховной Раде, и начались очень интересные вещи. Там был Шабунин и грузинские реформаторы, "Национальный корпус" Билецкого, еще какие-то люди, и главное — все были вместе. Они показали нам, как группа из 200-300 человек может полностью морально подавить парламент. Это выглядело как хорошо срежиссированный военный переворот в нашей стране», — заявил Рабинович.

Он добавил, что акция у стен Рады показала, что на парламент «очень легко надавить».

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Акция протеста у стен парламента состоялась 13 июля, передает портал «Страна». Несколько сотен активистов запрещенных в России организаций «Правый сектор», УНА-УНСО, а также партии «Свобода», «Азов», РНС, «Народный контроль» требовали снятия неприкосновенности с депутата Михаила Добкина. Они заблокировали все выходы из парламента, а также бросали в сотрудников правоохранительных органов дымовые шашки и петарды.

Майдан (Евромайдан) — массовые протестные акции в центре Киева и ряде других городов Украины зимой 2013-2014 годов, в результате которых в стране произошла насильственная смена власти. Беспорядки привели к бегству Виктора Януковича за рубеж. Во время этих событий погибли более 100 человек. Впоследствии лидеры Майдана заняли посты в правительстве и стали депутатами Рады.