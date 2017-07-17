Актер из «Доктора Кто» огорчился из-за реакции фанатов на женщину в главной роли

Британский актер Колин Бейкер высказался по поводу назначения на главную роль в сериале «Доктор Кто» актрисы Джоди Уиттакер. Он упрекнул поклонников проекта, недовольных таким выбором, пишет The Guardian в понедельник, 17 июля.

«Я шокирован реакцией людей, которые называют себя фанатами шоу, на выбор очень хорошей актрисы на роль Доктора. Я знаю несколько таких человек, и мне грустно смотреть, как они обещают больше никогда не смотреть сериал», — заявил Колин Бейкер.

«Будем надеяться, что недовольных в итоге получится переубедить», — отметил он. Актер подчеркнул, что благодаря появлению Доктора-женщины, проект приобретет гораздо больше поклонников взамен тех, кто перестанет смотреть сериал.

Ранее в понедельник стало известно, что Уиттакер сыграет 13-го Доктора в 11 сезоне. Она придет на смену Питеру Капальди, объявившему в конце января об уходе из проекта.

«Доктор Кто» (Doctor Who) — самый продолжительный в мире научно-фантастический сериал. В нем рассказывается об изобретательном инопланетянине Докторе, который путешествует во времени и пространстве на машине «ТАРДИС». Роль главного героя в разное время исполняли разные актеры. Колин Бейкер сыграл шестого Доктора в эпизодах, выходивших с 1984 по 1986 год.