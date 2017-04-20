Авторы «Доктора Кто» отказались превращать главного героя в женщину

Корпорация «Би-би-си» объявила, что новый главный персонаж британского научно-фантастического телесериала «Доктор Кто» будет мужчиной. Так компания ответила на письмо поклонника проекта, обеспокоенного возможной сменой пола Доктора, сообщает The Sun.

«Будьте уверены, у нас нет планов делать Доктора Кто женщиной», — заявили представители корпорации. Они отметили, что о беспокойствах, связанных с выбором нового актера, сообщат сценаристам и продюсерам проекта.

Фанат сериала направил «Би-би-си» официальную жалобу, в которой заявил, что смена пола героя «запутает его детей».

В феврале сообщалось, что поклонники «Доктора Кто» призвали новых сценаристов сериала взять на роль 13-го Доктора негра или женщину. 31 января Питер Капальди, игравший главного персонажа с 2013 года, объявил о своем уходе из проекта. Последний эпизод «Доктора Кто» с его участием выйдет в конце декабря. Кем заменят Капальди, пока неизвестно.

«Доктор Кто» (Doctor Who) — самый продолжительный научно-фантастический сериал в мире. Он стартовал в ноябре 1963 года на канале «Би-би-си». Его главный герой — изобретательный инопланетянин Доктор, путешествующий во времени и пространстве на машине под названием ТАРДИС. В разное время роль Доктора исполняли разные актеры.