Христианина в Израиле обвинили в убийстве дочери за связь с мусульманином

В Израиле предъявлены обвинения арабу-христианину Сами Карре, которого подозревают в убийстве дочери за связь с мусульманином-заключенным. Об этом сообщает The Independent.

Дочь Сами, 17-летняя Генриетта Карра, училась в еврейской школе. За год до убийства она призналась родителям, что влюблена в мусульманина, отбывающего срок в израильской тюрьме. Семья Карра — арабы-христиане — отнеслись к роману дочери крайне негативно. В мае Генриетта сбежала из дома и отправила одной из своих подруг смс, в котором говорилось: «Семья собирается нанять человека, чтобы убить меня». После этого в дело вмешалась полиция, которая попыталась примирить родственников, одновременно посоветовав Генриетте укрыться в женском приюте. Та отказалась, попросив стражей порядка помочь ей снять квартиру. После этого девушка вернулась домой.

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Через два дня Генриетта перевела 400 шекелей (чуть больше 112 долларов) на счет своего возлюбленного в тюремной столовой. Придя домой, она обрадовала одного из родственников известием, что ее молодой человек выходит из тюрьмы через несколько дней, и после этого она намерена принять ислам. Родственник сообщил Сами Карре о решении дочери.

Тело Генриетты обнаружили в тот же день на полу кухни. Прибывшие медики установили, что девушка умерла от многочисленных ножевых ранений в шею. Следствие заподозрило в преступлении Сами Карру. По мнению полицейских, он убил дочь, пытаясь смыть позор со своего имени и имени своей семьи. Сам Карра вину категорически отрицает, утверждая, что ни в коем случае не поднял бы руку на дочь, а все угрозы высказывал лишь для того, чтобы побудить ее вернуться в семью.

По статистике, в Израиле проживает полтора миллиона арабов-мусульман, что составляет более 17 процентов от всего населения еврейского государства. Арабов-христиан в стране в 10 раз меньше — 148 тысяч, 1,7 процента.