Христианина в Израиле обвинили в убийстве дочери за связь с мусульманином

В Израиле предъявлены обвинения арабу-христианину Сами Карре, которого подозревают в убийстве дочери за связь с мусульманином-заключенным. Об этом сообщает The Independent.
Дочь Сами, 17-летняя Генриетта Карра, училась в еврейской школе. За год до убийства она призналась родителям, что влюблена в мусульманина, отбывающего срок в израильской тюрьме. Семья Карра — арабы-христиане — отнеслись к роману дочери крайне негативно. В мае Генриетта сбежала из дома и отправила одной из своих подруг смс, в котором говорилось: «Семья собирается нанять человека, чтобы убить меня». После этого в дело вмешалась полиция, которая попыталась примирить родственников, одновременно посоветовав Генриетте укрыться в женском приюте. Та отказалась, попросив стражей порядка помочь ей снять квартиру. После этого девушка вернулась домой.
Через два дня Генриетта перевела 400 шекелей (чуть больше 112 долларов) на счет своего возлюбленного в тюремной столовой. Придя домой, она обрадовала одного из родственников известием, что ее молодой человек выходит из тюрьмы через несколько дней, и после этого она намерена принять ислам. Родственник сообщил Сами Карре о решении дочери.
Тело Генриетты обнаружили в тот же день на полу кухни. Прибывшие медики установили, что девушка умерла от многочисленных ножевых ранений в шею. Следствие заподозрило в преступлении Сами Карру. По мнению полицейских, он убил дочь, пытаясь смыть позор со своего имени и имени своей семьи. Сам Карра вину категорически отрицает, утверждая, что ни в коем случае не поднял бы руку на дочь, а все угрозы высказывал лишь для того, чтобы побудить ее вернуться в семью.
По статистике, в Израиле проживает полтора миллиона арабов-мусульман, что составляет более 17 процентов от всего населения еврейского государства. Арабов-христиан в стране в 10 раз меньше — 148 тысяч, 1,7 процента.