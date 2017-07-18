Власти отказались от идеи заставлять курильщиков дольше работать

Предложение увеличить рабочий день курильщикам исключили из антитабачной концепции, разработанной Минздравом России в 2017-2022 годах. Также из документа исчезли данные о том, когда государство будет повышать акцизный сбор с табачной продукции. Об этом сообщил начальник контрольно-финансового управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Владимир Мишеловин на заседании экспертного совета при ведомстве по развитию конкуренции на рынке табачной продукции. Его слова приводит «Российская газета».

Также из новой редакции убрали предложение полностью запретить продажу табака лицам, родившимся после 2015 года, рассказал Мишеловин. Предполагалось, что мера будет бессрочной и начнет действовать в 2033 году.

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В концепцию внесли другие предложения: госслужащим запретят участвовать в спонсируемых табачными компаниями мероприятиях, товарные знаки сигаретных пачек в фильмах будут обезличивать, государство перестанет поддерживать фильмы с курящими людьми и так далее.

Ранее время, которое потребители табака тратят на перекуры, предложили добавлять к основному рабочему времени. Эта инициатива вызвала критику со стороны Минтруда, который предложил Минздраву вместо инициатив по регулированию рабочего времени заняться реформой медицинского страхования.

