Вышел трейлер байопика о создателе «Чудо-женщины»

В сети появился первый трейлер биографического фильма «Профессор Марстон и Чудо-женщина». Проморолик опубликован на YouTube-канале Annapurna Channel во вторник, 18 июля.

Лента посвящена американскому психологу, изобретателю детектора лжи, теоретику феминизма и автору комиксов о Чудо-женщине Уильяме Марстоне (Люк Эванс). Профессор создает образ первой в истории супергероини на основе двух женщин — жены Элизабет (Ребекка Холл) и любовницы обоих супругов Олив Берн (Белла Хиткот). В комиксах Марстона оружие Чудо-женщины — «лассо правды» — является фантастическим аналогом изобретенного им полиграфа.

Премьера картины, режиссером которой выступила Анджела Робинсон, запланирована на 27 октября.

В июне на экраны вышел супергеройский боевик «Чудо-женщина» кинематографиста Пэтти Дженкинс. Он стал самой прибыльной кинолентой, снятой режиссером-женщиной.