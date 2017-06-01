В Ливане запретили прокат «Чудо-женщины»

Ливанским кинотеатрам запретили показывать американский супергеройский боевик «Чудо-женщина» из-за того, что в главной роли в фильме снялась гражданка Израиля Галь Гадот. Об этом пишет The Guardian.

Прокат картины был отменен за несколько часов до премьеры. Запрет на показ ленты вынесло министерство экономики Ливана.

Ливанский кинотеатр Lebanon’s Grand Cinemas опубликовал в Twitter сообщение о запрете фильма. В комментариях к твиту некоторые пользователи одобрили такое решение, указав на то, что в 2006-м году Гадот служила в израильской армии.

В фильме Гадот исполняет роль амазонки Дианы, которая уплывает с изолированного от внешнего мира острова и оказывается втянута в события Первой мировой войны. Премьера «Чудо-женщины», снятой по мотивам комиксов DC, состоялась 1 июня.

В Ливане действует закон от 1955 года, запрещающий любые контакты с Израилем и израильтянами и предусматривающий бойкот израильской продукции.