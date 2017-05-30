В Ливане потребовали запретить «Чудо-женщину» из-за израильтянки в главной роли

Ливанское министерство экономики призвало запретить прокат супергеройского боевика «Чудо-женщина» из-за того, что в главной роли в фильме снялась гражданка Израиля Галь Гадот. Об этом сообщает Associated Press во вторник, 30 мая.

Ведомство обратилось с соответствующим запросом в правоохранительные органы Ливана. Отмечается, что для запрета проката потребуется рекомендация от комитета, в который входят представители шести министерств страны.

В Ливане действует закон от 1955 года, запрещающий любые контакты с Израилем и израильтянами и предусматривающий бойкот израильской продукции.

В «Чудо-женщине» рассказывается история принцессы амазонок Дианы (Гадот). Главная героиня уплывает с изолированного от внешнего мира острова и оказывается втянута в события Первой мировой войны. В фильме режиссера Пэтти Дженкинс также сыграли Крис Пайн, Робин Райт, Конни Нильсен и Юэн Бремнер. Мировая премьера боевика, снятого по мотивам комиксов DC, запланирована на 1 июня.