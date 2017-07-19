За кражу персональных данных в Китае задержаны почти пять тысяч человек

За последние четыре месяца в Китае по делам о краже персональных данных задержаны 4,8 тысячи человек. Об этом сообщает South China Morning Post.

Все злоумышленники являются фигурантами 1,8 тысячи уголовных дел, возбужденных по фактам похищения и несанкционированного использования данных.

Основным источником такой информации были сотрудники компаний и государственных учреждений, которые незаконно получали и продавали базы данных. Впоследствии эти персональные данные использовались другими преступниками для целенаправленного мошенничества или вымогательства.

10 июля 2015 года сообщалось, что хакеры похитили персональные данные 21,5 миллиона американских госслужащих и других граждан США. Кража персональной информации была выявлена в ходе расследования в начале июня 2015 года. В руках хакеров оказались не только номера страховых полисов, но и полные имена их владельцев, даты рождения, домашние адреса, а также логины и пароли для доступа к рабочим компьютерам. В 1,1 миллиона случаев украденные досье также содержали отпечатки пальцев.