Арабские страны смягчили требования к Катару

Четыре арабские страны во главе с Саудовской Аравией, объявившие бойкот Катару, больше не настаивают на выполнении эмиратом 13 условий ультиматума. Об этом дипломаты королевства совместно с коллегами из ОАЭ, Бахрейна и Египта сообщили журналистам в ООН, передает BBC News.

Отмечается, что страны настаивают на выполнении шести пунктов. В частности, речь идет о прекращении Дохой актов провокации, а также борьбе с терроризмом, отказ от предоставления финансовой помощи террористическим организациям, невмешательство во внутренние дела других государств.

Материалы по теме Семеро против Дохи Как страны Персидского залива собрались искоренять катарскую ересь

В Дохе это заявление пока никак не прокомментировали.

Власти Саудовской Аравии отметили, что эти принципы должны быть «вполне приемлемы для Катара», подчеркнув при этом, что дальнейшие уступки невозможны.

22 июня Катару передали список из 13 требований, который включал в себя закрытие телеканала AlJazeera и турецкой военной базы, прекращение дипломатических отношений с Ираном и контактов с организацией «Братья-мусульмане».

За две недели до этого Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в дестабилизации внутриполитической ситуации в арабских государствах, а также в поддержке терроризма. К бойкоту позднее присоединились Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания, Союз Коморских Островов. Одновременно против Дохи были введены санкции, включающие, в том числе, запрет на поставки продовольствия в страну. Власти Катара все обвинения отвергают и называют изоляцию посягательством государств на суверенитет.