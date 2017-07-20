МИД раскритиковал решение арбитража в Гааге по Arctic Sunrise

Министерство иностранных дел России подвергло жесткой критике решение арбитражного суда в Гааге по судну Arctic Sunrise. Об этом рассказал заместитель директора департамента информации и печати Артем Кожин, передает в четверг, 30 июля, ТАСС.

По его словам, Россия не принимала участие в разбирательстве: Москва считает, что арбитраж не обладает юрисдикцией по этому делу.

«Вынуждены с сожалением констатировать, что своими решениями арбитраж по сути поощряет целенаправленные противоправные действия в исключительных экономических зонах государств, на их континентальном шельфе, оправдываемые так называемым "мирным протестом"», — заявил дипломат.

Как объяснил Кожин, решение арбитража игнорирует сложившуюся практику противодействия безответственным действиям на море в отношении потенциально опасных объектов.

Во вторник, 18 июля, международный арбитражный суд в Гааге обязал Россию выплатить компенсацию в размере 5,4 миллиона евро за задержание и арест судна Arctic Sunrise, принадлежащего Greenpeace. В 2013 году активисты-экологи, находившиеся на судне, пытались высадиться на платформу «Приразломная», но были арестованы, а судно отбуксировано в Мурманск. Позже активистов амнистировали.