Россию обязали выплатить 5,4 миллиона евро за задержание судна Greenpeace

Международный арбитражный суд в Гааге обязал Россию выплатить 5,4 миллиона евро Нидерландам в качестве возмещения ущерба от задержания судна Greenpeace «Арктик Санрайз» в 2013 году. Об этом сообщается в пресс-релизе суда, опубликованном во вторник, 18 июля.

Сумма включает компенсации за материальный и моральный ущерб, а также за издержки, понесенные Нидерландами во время процесса возвращения ледокола и его команды на родину.

Суд признал еще в 2015 году, что российская сторона нарушила международное право, однако размер компенсации обещал установить позднее.

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Ледокол «Арктик Санрайз» был захвачен российскими пограничниками 19 сентября 2013 года после попытки активистов «Гринпис» забраться на нефтяную платформу «Приразломная». Кроме того, были арестованы 30 человек, в том числе четверо россиян. Первоначально всем было предъявлено обвинение в пиратстве, но из-за сильного международного резонанса следствие переквалифицировало обвинение на хулиганство.

В ноябре суды выпустили участников акции под залог, а в конце декабря они были освобождены от преследования в связи с амнистией по случаю 20-летия принятия Конституции России. В начале июня 2014 года был снят арест с «Арктик Санрайз», судно вернули в Нидерланды в августе.

Морская ледостойкая стационарная платформа «Приразломная» занимается добычей нефти на шельфе Печорского моря с 2011 года. В последние годы представители различных экологических организаций не раз заявляли, что освоение месторождения представляет опасность для экологии.