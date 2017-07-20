Восемь бойцов ВСУ пострадали во время соревнований среди танковых экипажей

На полигоне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области во время соревнований среди танковых экипажей пострадали восемь военнослужащих. Об этом в четверг, 20 июля, на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба оперативного командования ВСУ «Восток».

«Четверо госпитализированы в Днепропетровский военный госпиталь, три — в областную клиническую больницу имени Мечникова, один военнослужащий находится в 68-м военном госпитале (...). Предварительно установлено, что военнослужащие получили травмы различной степени тяжести в результате взрыва инженерного боеприпаса», — говорится в пресс-релизе.

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В июле 2016-го на территории научно-исследовательского института химической продукции вблизи города Кролевец в Сумской области Украины взорвались семь боевых частей авиационных ракет Х-27. В результате этого погибли три человека — два испытателя и представитель НАТО. На испытательную станцию боеприпасы были доставлены для утилизации.

В том же месяце на полигоне Широкий Лан в Николаевской области произошел взрыв миномета. Один военнослужащий погиб, двое получили тяжелые ранения, шестеро — легкие.