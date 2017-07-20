Бывший учитель химии получил срок за изготовление метамфетамина в США

Суд в американском штате Нью-Мексико приговорил к тюремному заключению бывшего школьного учителя химии Джона Гоза (John W. Gose), который, как и персонаж сериала «Во все тяжкие» Уолтер Уайт, изготавливал метамфетамин. Об этом сообщает в четверг, 20 июля, Associated Press.

В общей сложности 56-летний мужчина получил девять лет заключения. При этом в тюрьме он должен будет провести четыре года, а еще пять лет ему назначили условно. В зачет бывшему учителю также пойдут семь месяцев, которые он уже провел под стражей во время разбирательства.

Гоза признали виновным в производстве метамфетамина в мае. Арестован бывший учитель был в октябре 2016 года после того, как полицейские во время проверки автомобиля обнаружили стеклянную посуду, резиновые трубки и вещества, обычно используемые для изготовления наркотика. Позднее полиция штата при обысках нашла в его доме запасы необходимых для «варки» ингредиентов.

Следователи отмечали, что в распоряжении Гоза были компоненты, их которых возможно получить полкило метамфетамина. Стоимость такого количества вещества оценивается в почти 45 тысяч долларов. При этом сообщается, что во время ареста мужчины уже изготовленный им наркотик находился на последних стадиях кристаллизации.

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По данным властей, ранее Гоз преподавал в старшей школе в техасском городе Эль-Пасо и в средней школе Лас-Крусеса в Нью-Мексико.

В апреле сообщалось, что в Китае профессора химии приговорили к пожизненному заключению за создание подпольной наркоимперии. Мужчина по фамилии Чжан вместе с сообщником ежегодно зарабатывали по четыре миллиона юаней (580 тысяч долларов) изготавливая и продавая наркотики клиентам по всему миру.

Сериал «Во все тяжкие» рассказывает историю учителя химии Уолтера Уайта (роль исполнил Брайан Крэнстон). Врачи обнаруживают у него рак легких. После этого преподаватель решает, что ему нечего терять, и берется за производство метамфетамина, надеясь таким образом материально обеспечить жену и сына.