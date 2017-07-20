ЕСПЧ признал неприемлемыми шесть тысяч жалоб против России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в 2016 году признал неприемлемыми или отклонил около 6,3 тысячи жалоб против России. Об этом говорится в обзорной справке суда, пишет РАПСИ.

Всего за прошлый год ЕСПЧ проверил около семи тысяч обращений. По 645 из них вынесено 228 решений, в 222 из которых установлено как минимум одно нарушение Европейской конвенции по правам человека.

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В декабре 2015 года Конституционный суд (КС) России получил право определять, выполнять ли вердикты межгосударственных органов по защите прав и свобод человека. Соответствующий федеральный конституционный закон подписал президент Владимир Путин. В первую очередь речь идет о приоритете вердиктов КС над решениями ЕСПЧ.

Россия в феврале 1996 года подписала Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, а также ряд протоколов к ней. Ратифицировав эти соглашения, она признала юрисдикцию ЕСПЧ и обязалась исполнять его решения. Соответствующие положения впоследствии были внесены в ряд законов и кодексов, что сделало постановления ЕСПЧ основанием для пересмотра ранее вынесенных судебных решений.