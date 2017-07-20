Женихи в Нефтеюганске подрались возле ЗАГСа в день свадьбы

В Нефтеюганске около городского ЗАГСа подрались двое женихов. Об этом говорится на сайте Управления МВД России по Ханты-Мансийскому АО — Югре. Момент драки сняла камера видеонаблюдения.

Полицейские узнали о конфликте у дворца бракосочетаний от фельдшера скорой помощи, который сообщил о том, что в реанимационное отделение Нефтеюганской окружной больницы с тяжелой травмой головы госпитализирован 33-летний мужчина.

Расследование показало, что пострадал он в результате конфликта около ЗАГСа. «Потерпевший, будучи в алкогольном опьянении, оскорбил молодую жену подозреваемого. В результате ссоры подозреваемый умышленно нанес потерпевшему несколько ударов, причинив тем самым тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни и здоровья», — сообщили в управлении.

После драки злоумышленник скрылся. Сообщается, что оба гражданина в этот день зарегистрировали брак.

Мужчина, ударивший потерпевшего, вскоре был задержан. Его имя не называется, уточняется только, что ему 32 года.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Он находится под подпиской о невыезде. Если его вина будет доказана, то ему грозит до 8 лет лишения свободы.

