Летевший в Москву из Стамбула самолет поразило молнией

Пассажирский лайнер А-320, летевший из Стамбула в Москву, поразило молнией над территорией Турции, сообщает РЕН ТВ.

На полет это не повлияло. Повреждения обнаружили по прибытии в аэропорт Шереметьево. Никто из находивших на борту людей не пострадал.

Самолет временно сняли с полетов, пока специалисты не проверят его техническое состояние.

29 июня молнии попали в два подлетающих к Москве самолета. Boeing и Airbus успешно приземлились, после чего на их фюзеляжах были обнаружены следы поражения мощным разрядом. Никто не пострадал.