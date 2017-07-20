Президент Литвы предложила развернуть в Прибалтике зенитные комплексы Patriot

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что в Прибалтике следует разместить американские зенитно-ракетные комплексы Patriot. Об этом в четверг, 20 июля, сообщает портал Delfi со ссылкой на пресс-службу главы республики.

«Быстрота и скорость ответа на угрозу с воздуха иногда очень важны, поэтому было бы действительно целесообразно иметь в Балтийском регионе такое вооружение, и это обеспечило бы более высокий уровень безопасности всем нашим странам», — прокомментировала она ход учений НАТО по противовоздушной обороне (ПВО) в литовском Шауляе.

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О том, что США впервые развернули в Литве зенитные комплексы Patriot в рамках маневров, сообщалось 10 июля. Размещение комплексов ПВО, по словам представителей литовского военного ведомства, «демонстрирует сильную приверженность США делу обеспечения безопасности Литвы».

6 июля стало известно, что Вашингтон и Варшава заключили соглашение о поставке Польше систем ПВО Patriot. Документ был подписан в Варшаве во время визита в Польшу президента США Дональда Трампа. Ракетные комплексы должны быть поставлены в страну до 2022 года.

Вооруженные силы США регулярно отрабатывают передовое развертывание дальнобойных средств ПВО в Восточной Европе. В частности, на время учений комплексы Patriot размещались в Польше и в Чехии.