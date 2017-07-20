В Союзе пенсионеров России раскритиковали рейтинг комфортных для старости стран

Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский в интервью радиостанции «Говорит Москва» раскритиковал рейтинг комфортных для пожилых людей стран, составленный французской финансовой корпорации Natixis, в котором Россия заняла 40-е место их 43-х возможных.

«Здесь не учитывается пенсионный возраст, он у нас не менялся с 35-го года. На мой взгляд, этот показатель серьезно влияет на качество жизни людей старшего поколения. Кроме того, здесь не учитывается система дополнительных социальных льгот», —отметил он.

В подобном, но более объективном рейтинге, по словам Рязанского, Россия будет входить в первую двадцатку стран.

Как полагает председатель Союза пенсионеров, в указанной сфере «нет таких простых весов, на которых можно все это взвешивать и точно измерять», кроме такого показателя, как средняя продолжительность жизни.

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В интервью Национальной службе новостей (НСН) Рязанский заметил, что 40-е место России в международном рейтинге говорит также о том, что «уровень жизни людей, находящихся на пенсии, тем среднемировым показателям, которые есть, не соответствует». И это, по его мнению, не удивительно.

Сообщение о результатах исследования Natifix появилось в четверг 20 июля. Эксперты изучили насколько комфортно выходить на пенсию в той или иной стране. Три последние места в рейтинге, обогнав Россию, заняли Бразилия, Греция и Индия. Первыми в списке стали Норвегия, Швейцария, Исландия, Швеция и Новая Зеландия.

29 июня были опубликованы данные Росстата о том, что в 2016 году средняя продолжительность жизни в России составила 71,87 года, что является рекордом за всю историю сбора данных. Дольше люди живут в Ингушетии, Москве и Дагестане (77 лет). Самый худший показатель в Тыве — 64,2 года. При этом женщины, в среднем, живут на десять лет дольше мужчин.