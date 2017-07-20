Владимира Толоконникова похоронили на Троекуровском кладбище

Актер театра и кино Владимир Толоконников похоронен на Троекуровском кладбище. Об этом агентству городских новостей «Москва» в четверг, 20 июля, рассказал друг артиста, режиссер Андрей Анненский.

«Похороны завершились. При этом, если на гражданской панихиде присутствовало много известных людей, то на похоронах уже были почти только свои: родственники и друзья семьи», — отметил Анненский.

Ранее в четверг в Доме кино Союза кинематографистов России состоялась церемония прощания с Толоконниковым.

Актер умер в ночь на 16 июля в Москве на 75-м году жизни. По словам сына Толоконникова, причиной смерти стала остановка сердца на фоне хронического бронхита.

Артист наиболее известен по роли Полиграфа Полиграфовича Шарикова в фильме Владимира Бортко «Собачье сердце». Он также снялся в таких кинолентах, как «Мечты идиота», «Небо в алмазах», «Хоттабыч», «СуперБобровы» и «Исчезнувшие».