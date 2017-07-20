В сети возненавидели «самого ужасного пассажира» самолета с босыми ногами

Американский бьюти-блогер Джесси Чар (Jessie Char) в своем Twitter рассказала, как столкнулась в самолете с пассажиром, закинувшим ноги на подлокотники переднего сиденья. Об этом сообщает Mashable.

Твит собрал почти 20 тысяч лайков и четыре тысячи ретвитов.

После окончания посадки в самолет Чар обнаружила, что два места рядом с ней свободны и приготовилась «наслаждаться собственной скамейкой в небесах».

Тем не менее через несколько минут после взлета пассажир, расположившийся на одном из задних сидений, предпочел использовать переднее кресло в качестве подставки для ног, предварительно разувшись.

«Сегодня мой полет — ночной кошмар», — говорится в следующем твите с прикрепленной фотографией ног незнакомца.

В комментариях пользователи ужаснулись поведением путешественника. Многие согласились, что автору идеи использования сиденья как подставки для ног можно присудить звание «самого ужасного пассажира в мире».

«Монстр чувствует себя в безопасности, потому что знает, что в самолет нельзя проносить колюще-режущие предметы. В противном случае он бы остался без ноги», — отметил пользователь под ником @mastronautilus.

Позднее Чар уточнила, что намеревалась вызвать из-за сложившейся ситуации бортпроводника, но нарушитель порядка предпочел убрать ноги до привлечения третьей стороны.