S7 первой в России пополнила флот лайнером Airbus A320neo

Авиаперевозчик S7 Airlines получил первый лайнер Airbus A320neo. Самолет передан авиакомпании в пятницу, 21 июля, на заводе производителя в Тулузе, сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что S7 Airlines стала первой российской авиакомпанией, в парке которой появились самолеты семейства Airbus A320neo. Воздушное судно получено на условиях аренды у лизинговой компании BOC Aviation Limited.

Глава совета директоров S7 Airlines Владислав Филев отметил, что Airbus A320neo более эффективны в эксплуатации: расход топлива у них снижен на 15 процентов, а дальность полета выше, чем у предыдущего поколения. «Уже скоро пассажиры S7 Airlines первыми в России смогут ощутить новый уровень комфорта, который предлагают эти современные воздушные суда. Постепенно самолеты обновленного семейства заменят все находящиеся в парке Airbus A320», — пообещал топ-менеджер.

Коммерческий директор Airbus Commercial Aircraft Джон Лихи в свою очередь добавил, что авиакомпания должна по достоинству оценить высокую топливную эффективность этой модели и преимущества унификации с существующим парком А320. Он добавил, что надеется на то, что семейство A320neo в будущем составит основу парка авиакомпании.

Airbus A320neo — семейство среднемагистральных пассажирских самолетов, разработанное концерном Airbus. Лайнер является глубокой модернизацией Airbus A320, на котором установлены двигатели нового поколения (снижен расход топлива и уровень шума, повышена экологичность), улучшены другие технические характеристики.

