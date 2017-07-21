Алабамский охотник завалил 370-килограммового дикого кабана

Житель американского штата Алабама застрелил 370-килограммового дикого кабана, который оказался на лужайке перед его домом. Об этом пишет Fox News.

Таксидермист Уэйд Сеаго (Wade Seago) занимается охотой. 11 июля находившийся дома мужчина услышал крик дочери и лай своей собаки. Подойдя к окну, американец увидел кабана в пяти метрах от своей собственности.

Сеаго выпустил в кабана три пули из своего револьвера до того, как животное упало на землю. Мужчина планирует сделать из жертвы чучело и выставить его в местном магазине для таксидермистов.

В мае стало известно, что в приграничном с Россией финском городе Лаппеенранта полицейские застрелили годовалого лосенка Дурашку. Животное решили убить, так как он, судя по всему, был болен и представлял опасность для автомобилистов.