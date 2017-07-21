Бостонцев поучат бороться с исламофобией картинками

В американском городе Бостон в ближайшие полгода появятся постеры с инструкциями по борьбе с исламофобией. При помощи картинок жителям объяснят, как вести себя в случае, если при них начинают оскорблять мусульман. Об этом сообщает The Guardian.

Свыше 50 плакатов планируют разместить в общественных местах, в частности, на автобусных остановках. В настоящее время отдельные плакаты уже встречаются на улицах города.

Автором картинок стала Мари-Ширин Йенер. В сентябре прошлого года она разместила свои рисунки в соцсети Tumblr. По ее словам, это стало ответом «волну исламофобии, захлестнувшей Францию».

Она, в частности, советует подходить к людям, которые подвергаются нападкам, и заводить с ним разговор на любую тему.

«Можно говорить о чем угодно: о фильме, который понравился, о погоде (...) Смотрите им в глаза, сделайте вид, что не замечаете исламофоба. Подобный ответ заставит его быстро от вас отстать».

В Сан-Франциско ранее разместили около 40 подобных постеров.

19 июня в американском штате Вирджиния была насмерть забита 17-летняя мусульманка Набра Хассанен. Отец девочки уверен: его дочь стала жертвой исламофобии. В полиции отказались считать убитую жертвой расизма.