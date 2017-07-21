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В Екатеринбурге грабители вынесли из банка 3,5 миллиона рублей

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Полиция Екатеринбурга выясняет обстоятельства ограбления банка на Уральской улице, которое было совершено утром 21 июля. Об этом в пресс-службе городского управления МВД сообщили «Интерфаксу».

«Сейчас проводится комплекс мероприятий по раскрытию данного преступления», — сказал сотрудник пресс-службы.

Налет был совершен утром 21 июля на улице Уральская дом №65, пишет газета «АиФ.Урал». В этом здании располагается отделение банка «Ак Барс». По данным издания, грабители вынесли 3,5 миллиона рублей.

14 июля сообщалось о задержании в Екатеринбурге четверых подозреваемых в ограблении нескольких банков, которые оказались бывшими и действующими полицейскими. Налетчики приезжали к месту преступления на велосипедах. Им вменяется как минимум четыре ограбления.

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