Велосипедисты-грабители из Екатеринбурга оказались полицейскими

Четверо подозреваемых, которых заподозрили в ограблении нескольких банков в Екатеринбурге, оказались бывшими и действующими полицейскими. Об этом в пятницу, 14 июля, информированный источник сообщил агентству Ura.ru.

«Профессиональные познания позволяли им планировать налеты, продумывать пути отхода. Поэтому длительное время полиция не могла выйти на следы преступников», — отметил источник. По его данным, на момент задержания двое налетчиков были действующими полицейскими, еще двое — бывшими сотрудниками органов внутренних дел.

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Как отмечает издание, расследованием дела о налетах на екатеринбургские банки, возбужденном по часть 4 статьи 162 УК («Разбой в особо крупном размере»), занимается Следственный комитет России (СКР), где подробности дела никак не комментируют.

Представитель областного управления МВД Валерий Горелых также не подтвердил, что задержанные — действующие и бывшие полицейские. Горелых считает, что место работы преступников — это «не главное», важнее — что они «больше не смогут никому причинить горе, страдание и материальный ущерб своей криминальной деятельностью».

16 июня четверо бандитов приехали к банку на велосипедах. Надев на головы маски, с пистолетами в руках, трое вошли в помещение Сбербанка, а четвертый остался присматривать за обстановкой на улице. Налетчиков что-то спугнуло и, не успев забрать деньги, трое из них скрылись на велосипедах.

Подъехавшие в этот момент полицейские задержали члена банды, который дежурил на улице. Остальных нашли в течение суток. По данным агентства, грабители на велосипедах причастны к совершению еще как минимум четырех грабежей банковских отделений.