Инкассаторы камнем сбили дрон с деньгами

В сети появилось видео с инкассаторами, которые камнем сбивают беспилотник с деньгами. На запись в пятницу, 31 марта, обратил внимание телеканал «Звезда».

Мужчины на видео поясняют, что проводят испытание услуги по доставке наличных с помощью дрона и отрабатывают различные ситуации.

«Испытание безопасности. Угроза №4: сбить дрон камнем», — пояснил один из инкассаторов перед тем, как подбить поднявшийся в воздух беспилотник с наличностью. После того как аппарат упал на землю, работники финансовой организации продемонстрировали, что купюры, находившиеся внутри, окрасились в синий цвет (это происходит благодаря тому, что устройство снабжено специальной капсулой, которая разбивается при попытке ограбления).

На видео также заметно, что мужчины используют инвентарь с символикой Сбербанка. «Звезде» в пресс-службе финансовой организации подтвердили, что компания действительно планирует оказывать услугу воздушной доставки денег. «Мы выпустили обновление нашего мобильного приложения, в котором можно заказать наличные прямо здесь и сейчас. Датчики геолокации, которые встроены в каждый мобильный телефон, определяют местоположение, и от нас вылетает дрон, который доставляет деньги клиенту. Это так же просто, как и заказ такси», — отметил представитель банка.