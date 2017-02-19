Ранивший женщину из обреза стрелок задержан в Зеленограде

Полицейские задержали в Зеленограде мужчину, открывшего стрельбу из обреза, передает ТАСС.

В пресс-службе столичной полиции агентству рассказали, что ЧП произошло около 5:30 в воскресенье, 19 февраля, возле ночного клуба. Пьяный мужчина из обреза охотничьего ружья расстрелял несколько автомобилей, а также ранил женщину. Свидетели происшествия позвонили в полицию.

Прибывшие на место сотрудники задержали хулигана, которым оказался житель Ярославской области. По данным правоохранителей, злоумышленник приехал в клуб на своем автомобиле, пытался пройти в здание, но охрана его не пропустила.

В результате конфликта с охранниками мужчина открыл огонь.

В настоящее время полиция опрашивает очевидцев происшествия, изучает записи камер видеонаблюдения, изъятое оружие направлено на исследование. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В середине февраля в городе Таштагол Кемеровской области мужчина захватил заложников, забаррикадировался в своем доме и открыл огонь по прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции.

14 февраля в Москве грабители устроили перестрелку с инкассаторами Почты России, в результате которой один из нападавших был убит, инкассатор получил ранения.