В Оренбурге налетчики отобрали у охранников пять миллионов рублей

Неизвестные совершили вооруженное нападение на сотрудников частного охранного предприятия в Южном поселке Оренбурга. Об этом в среду, 29 марта, сообщил «Интерфакс» источник в правоохранительных органах региона.

По его словам, предположительно, налетчиков было трое. Охранникам пришлось открыть огонь, в результате один из нападавших был убит, другие скрылись.

В пресс-службе регионального управления МВД подтвердили информацию о преступлении. На месте происшествия работают следователи, сообщили агентству в оренбургском управлении СК. «Будет дана оценка действиям сотрудников ЧОП в части законности применения оружия», — сказал представитель ведомства.

По информации портала «Оренбуржье», нападавшие унесли пять миллионов рублей. Преступление было совершено в тот момент, когда сотрудники ЧОП из Самары производили выемку денег в одном из представительств самарской фирмы.

При этом отмечается, что застреленного нападавшего его подельники оставили в автомобиле, припаркованном во дворе жилого дома. Его личность устанавливается. По данным издания, в результате перестрелки был ранен один из инкассаторов.