Пятеро предстанут перед судом за нападения на перевозчиков денег в Москве

В Московский городской суд направлено уголовное дело в отношении пятерых участников этнической преступной группы, обвиняемых в серии разбойных нападений на перевозчиков денег. Об этом говорится в сообщении МВД, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 29 марта.

По данным следствия, на протяжении двух лет они совершили на территории Москвы пять налетов и два грабежа с применением огнестрельного оружия. В общей сложности обвиняемые похитили 65 миллионов рублей.

Для совершения преступлений налетчики переодевались в форму полицейских, а также использовали автомобили с символикой правоохранительных органов.

28 марта МВД сообщило о задержании в Москве троих подозреваемых в кражах дорогих машин с парковок торгово-развлекательных центров столичного региона. По версии следствия, они использовали специальные технические средства, позволяющие проникнуть в салон автомобиля и завести двигатель. Материальный ущерб оценивается в шесть миллионов рублей.