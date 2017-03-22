Сообщника лидера ОПГ «Уралмаш» задержали в Екатеринбурге

В Екатеринбурге задержали Юрия Косарева, который, по версии следствия, является подельником одного из лидеров преступной группировки «Уралмаш» Александра Куковякина. Об этом в среду, 22 марта, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России (СКР) по Свердловской области.

«Юрий Косарев задержан вечером 21 марта в результате спецоперации, проведенной сотрудниками НЦБ Интерпола ГУ МВД РФ по Свердловской области. Фигуранта удалось задержать в екатеринбургском аэропорту непосредственно после его прилета рейсом из Дубая», — говорится в сообщении.

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По данным следствия, Косарев является соучастником мошенничества, совершенного Куковякиным в 2004 году, когда были похищены свыше 2,6 миллиона рублей у Тавдинского гидролизного завода. Позже Куковякин был осужден, а Косарев скрылся, поэтому обвинение ему было предъявлено заочно. Также заочно ему избрали и меру пресечения.

Как отмечают в региональном управлении СКР, в отношении Косарева возобновлено расследование по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). В настоящее время подозреваемый находится под стражей в СИЗО №1.

Как отмечает ТАСС, 4 февраля 2016 года Тавдинский городской суд Свердловской области приговорил Александра Куковякина к пяти годам колонии и 500 тысячам рублей штрафа. Осужденный был выдан России властями ОАЭ 14 июня 2015 года.

Группировка «Уралмаш» сформировалась в Екатеринбурге в 1991 году. В 2000-х годах ее лидером был Александр Куковякин. О полной ликвидации банды было объявлено в 2008 году.