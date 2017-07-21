Китай перестанет завозить иностранный мусор

Китай больше не будет завозить в страну мусор из-за рубежа. Об этом сообщает The South China Morning Post.

По данным властей, такое решение принято ради заботы о здоровье населения и о природе. «Все негодуют из-за импортного мусора в Китае», — сказал Го Цзянь, чиновник министерства защиты окружающей среды, ответственный за международное взаимодействие.

За 2015 год в Китай было официально ввезено 46 миллионов тонн мусора. Он был переработан в бумагу, пластик, алюминий и медь. Тем не менее, эксперты отмечают, что реальный объем может быть куда больше: недобросовестные частники завозят мусор в страну, извлекают из него ценные компоненты, а все остальное выбрасывают, не обрабатывая должным образом. Такой нелегальный бизнес приносит значительные доходы.

Например, таможня города Сямэнь в марте перехватила груз более двух тысяч тонн пластикового мусора, который оценили в 60 миллионов юаней (8,9 миллионов долларов).