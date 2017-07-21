Северокорейцам предрекли голод из-за сильнейшей за 16 лет засухи

Продолжительная засуха в Северной Корее, ставшая самой сильной за последние 16 лет, нанесла серьезный урон сельскому хозяйству страны. Пхеньяну требуется срочная помощь со стороны международного сообщества. Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), передает The South China Morning Post.

Материалы по теме Образ врага Что представляет собой КНДР на самом деле

Эксперты организации уверены, что в ближайшее время КНДР придется увеличить импорт продовольствия для того, чтобы обеспечить население продуктами. Они также заявили о необходимости модернизировать оросительные системы страны.

По данным ФАО, в 2017 году из-за засухи в КНДР серьезно пострадало производство риса, кукурузы, картофеля и сои. «В основных районах, где производятся зерновые, дождей было меньше, чем в 2001 году. А тогда производство зерновых упало до рекордно низкого уровня в 2 миллиона тонн», — заявил представитель ФАО в Китае и КНДР Винсент Мартин.

В этом году ранний урожай зерновых в КНДР уменьшился более чем на 30 процентов по сравнению с прошлым годом: с 450 тысяч тонн до 310 тысяч тонн, передает РИА Новости.