Лукашенко посоветовал Порошенко помнить зов предков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал своих соотечественников, а также русских и украинцев ядром цивилизации Восточной Европы. Об этом он заявил в Киеве на встрече с украинским лидером Петром Порошенко в пятницу, 21 июля, передает «Интерфакс».

«Вот зов предков, говорящий о том, что мы должны помогать друг другу, мы должны быть всегда вместе друг с другом. Это главное», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что перед переговорами с украинским коллегой посетил мемориал жертвам голодомора, где экскурсовод рассказывал о том, как белорусы помогали своим южным соседям в 1932-1933 годах. «Делились последним», — пояснил Лукашенко.

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По словам президента, регулярные встречи с Порошенко способствуют развитию экономики обоих государств. «Вы можете рассчитывать, что если мы что-то умеем и можем сделать для нашей Украины, мы это сделаем», — подчеркнул он.

Порошенко на встрече, в свою очередь, выразил заинтересованность в сотрудничестве с соседями в вопросах экономики, культуры и социальной сферы. «Рассчитываю, что мы наметим новые форматы, новую дорожную карту, новые шаги и ориентиры», — сказал украинский лидер.

Лукашенко находится с официальным визитом на Украине 20 и 21 июля. Как сообщало белорусское отделение Sputnik, президенты также должны провести встречу тет-а-тет.