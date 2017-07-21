Комитет Госдумы по делам женщин обзавелся мужчиной

Вице-спикер Госдумы, секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов стал членом комитета нижней палаты парламента по делам семьи, женщин и детей. Об этом он написал на своей странице в Facebook в пятницу, 21 июля.

Он признался, что «не смог отказать» председателю комитета, депутату от фракции КПРФ Тамаре Плетневой. «Теперь я первый и единственный мужчина в этом комитете», — отметил Неверов.

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Зампред Думы также пригласил коллег-женщин после каникул (в пятницу Госдума завершила весеннюю сессию, а осеннюю откроет в начале сентября — прим. «Ленты.ру») последовать его примеру.

В январе Тамара Плетнева в ходе пленарного заседания обратилась к спикеру нижней палаты парламента Вячеславу Володину с просьбой включить в состав вверенного ей комитета мужчин, пишет kp.ru. С такой просьбой коммунистка выступила после спора вокруг предложения увеличить срок процедуры развода, выдвинутого депутатом от Татарстана Ильдаром Гильмутдиновым. Отвечая на критику, он заявил о необходимости более тщательного рассмотрения инициатив в комитетах, в этом случае — по делам семьи и женщин.

«Вот только хотела Ильдара Ирековича похвалить, что вы заботитесь о семье, что это исходит от мужчины. А теперь раздумала», — сказала Плетнева. Володин пошутил, что депутат бы записался к ней в комитет, если бы она ему «доброе слово сказала».