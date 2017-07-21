Чернокожий мальчик эксцентрично крикнул «Нет!» и стал новым мемом

Жительница Хьюстона (штат Техас, США) опубликовала в своем Twitter двухсекундное видео, на котором ее пятилетний брат эмоционально произносит слово «Нет». Ролик быстро приобрел популярность среди пользователей сети и стал поводом для шуток. Об этом сообщает BuzzFeed.

Твит Найи Линн Уильямс (Naja Lynn Williams) собрал более 60 тысяч лайков и почти 20 тысяч ретвитов. Девушка рассказала, что попросила брата Делливона Маркела Фрейзера-младшего (Dellivon Markel Frazier Jr.) произнести на камеру одно слово, чтобы отправить подруге в Snapchat в качестве ответа на ее вопрос. Позднее Уильямс пересмотрела ролик и решила опубликовать его в Twitter.

Многие признались, что категоричное «нет» ребенка очень похоже на традиционный ответ матерей на любой вопрос их детей. Другие подметили, что и подростки зачастую отвечают на советы родителей именно таким образом.

В июне пользователей сети поразил ролик с ребенком, который висел на раковине и мыл посуду. Мальчику удалось зацепиться за выступ грудной клеткой и даже поболтать ногами в воздухе.