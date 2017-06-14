Ребенок «присосался» к раковине ради мытья посуды и удивил пользователей сети

Пользователь Reddit опубликовал короткий видеоролик, на котором ребенок висит на раковине и моет посуду. Пост быстро стал популярным и выбрался в топ публикаций портала.

На видео видно, как мальчик держится за выступ грудной клеткой и периодически болтает ногами. Многие пользователи вспомнили, что в детстве тоже умели «присасываться» к разным поверхностям при помощи втянутого живота и выпяченной груди. Другие признали, что у парня «стальные ребра».

Некоторые юзеры предположили, что родители ребенка специально приклеили его для того, чтобы он выполял за них работу по дому.

В апреле пользователи сети восхитились намерению восьмилетнего американца порадовать младшую сестру поездкой в «Макдоналдс». Ребенок обучился вождению благодаря обучающим роликом на YouTube и отправился вместе с четырехлетней девочкой за чизбургерами.