Десятилетний мальчик взбесился из-за отключения интернета

Пользователь YouTube с ником Rod Squad опубликовал видеозапись, на которой его 10-летний сын заплакал после неудачной попытки подключения к Wi-Fi в отеле.

В описании отец указал, что администрация гостиницы изменила данные для доступа к сети Wi-Fi, что привело мальчика в бешенство. Ребенок собирался пересмотреть сцены из фильма «Трансформеры» на своем iPad. После того как ничего не вышло, парень упал лицом в подушку и начал реветь.

Юзер Rod Squad ведет видеодневник, в котором публикует забавные моменты из жизни своей семьи. Обычно ролики на канале не набирают и сотни просмотров, но случай в отеле посмотрели уже более 3,5 тысячи пользователей.