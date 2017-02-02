Учитель из США прославился необычным способом приветствовать школьников

Учитель английского языка Барри Уайт-младший (Barry White, Jr.) из города Шарлотт (штат Северная Каролина, США) прославился в сети необычным способом приветствовать школьников: для каждого ребенка он придумал персональный набор движений, которые они вместе исполняют в начале дня.

Видеозапись, на которой учитель приветствует целый класс, была опубликована в официальном Facebook-сообществе программы Good morning, America, выходящей на телеканале ABC. Менее чем за сутки преподаватель приобрел вирусную популярность — ролик посмотрели более 23 миллионов человек.

Уайт-младший отмечает, что придумывает уникальные приветственные движения, основанные на характере учеников. Таким образом учитель желает школьникам доброго утра и заряжает энергией.

Руководство школы гордится тем, что учитель смог найти подход к детям. Директор учебного заведения Миган Лофтус (Meaghan Loftus) считает, что утренний ритуал укрепляет отношения учеников и Уайта-младшего.