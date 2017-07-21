Украинский чиновник упал в обморок во время выступления Лукашенко

Член делегации Украины потерял сознание во время выступления президента Белоруссии Александра Лукашенко по итогам встречи с украинским лидером Петром Порошенко в Киеве в пятницу, 21 июля. Видео произошедшего доступно на YouTube.

На случившееся обратили внимание оба лидера. Лукашенко приостановил свою речь, а Порошенко подошел к членам делегации. Упавшего в обморок мужчину на руках вынесли из зала. После белорусский президент отметил, что переговоры проходят насыщенно и «не нужно перетруждать членов правительства».

«Би-би-си Украина» пишет, что плохо себя почувствовал и потерял сознание 61-летний председатель Государственной пограничной службы Виктор Назаренко. Отмечается, что сначала СМИ сообщили, что в обморок упал 98-летний президент Национальной академии наук Украины Борис Патон. Эта информация не подтвердилась.

В августе 2014 года сын Порошенко упал в обморок во время молебна за Украину в киевском соборе Святой Софии. В июне того же года солдат почетного караула на церемонии инаугурации Порошенко потерял сознание в тот момент, когда глава государства проходил мимо него по красной дорожке в Верховную Раду.