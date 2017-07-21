Генпрокуратура Украины попросила Россию выдать комбата ДНР

Генеральная прокуратура Украины обратилась к России с просьбой выдать одного из командиров ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Вадима Погодина. Об этом в пятницу, 21 июля, на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь главы украинского надзорного ведомства Лариса Сарган.

По словам представителя прокуратуры Украины, в Киеве Погодину инкриминируют убийство несовершеннолетнего Степана Чубенко.

По информации ресурса «Новости Донбасса», по запросу украинского бюро Интерпола Погодин был задержан российскими правоохранительными органами в Ялте 20 июня. Как сообщало издание «Примечания», Погодин является гражданином Украины, в 2014 году он был командиром батальона ополченцев «Керчь».

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В конце мая сообщалось, что бывший министр образования ДНР, активная участница борьбы за федерализацию Донбасса Татьяну Мармазову была задержана в Туле. По словам знакомых Мармазовой, ее могли выдать Киеву.

Украинские власти преследуют активистов самопровозглашенных республик Донбасса и сторонников федерализации страны в различных регионах, в том числе предъявляя им обвинения в совершении криминальных поступков. Оппозиционерам приходится скрываться на территории других государств, в том числе и в России.

