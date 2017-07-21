Экономика КНДР установила рекорд роста в XXI веке

Экономика КНДР в 2016 году развивалась максимальными темпами с 1999 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на оценки Центрального банка Южной Кореи. ВВП Северной Кореи вырос на 3,9 процента, особенно существенный вклад в рост внесли горнодобывающий (плюс 8,4 процента) и производственный секторы.

Во многом ускорению темпов способствовало то, что страна оправилась от засухи 2015 года. Кроме того, повышение военных расходов также положительно повлияло на динамику. Рост экономики страны произошел несмотря на усиление санкций против КНДР в связи с испытаниями баллистических ракет и ядерного оружия.

ВВП на душу населения в КНДР составил 1,3 тысячи долларов. Это всего 4,5 процента от уровня Южной Кореи.

По данным Корейского агентства по продвижению торговли и инвестиций (KOTRA), 93 процента торгового оборота КНДР приходится на Китай. За 2016 год он вырос на 4,7 процента — до 6,55 миллиарда долларов, отмечает Rambler News Service.